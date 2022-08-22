Шесть жителей Геленджика получили паспорта в День флага России

Фото: t.me/adm_gelen

22 августа по всей стране отмечается День флага России. В Геленджике на Центральной площади молодежь вынесла и растянула 30-метровый триколор в честь праздника. Кроме этого, 14-летние жители получили в этот день паспорта.

- Символично в такой знаковый день получить свой первый документ. Шесть жителей курорта, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта граждан России. Первый документ ребятам вручил Алексей Богодистов, - сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

Фото: t.me/adm_gelen

Продолжили праздник творческие коллективы курорта.

Праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага России, начнется 22 августа в 19:00 на Центральной площади города.