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Общество22 августа 2022 12:02

Жителю Геленджика вручили медаль Жукова за эвакуацию бойцов во время спецоперации

Парень получил ранение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/adm_gelen

Фото: t.me/adm_gelen

В Геленджике в День флага России прошли мероприятия, посвященные празднику. В том числе мэр города Алексей Богодистов вручил 21-летнему местному жителю Виталию Старожилову медаль Жукова.

- Указ о награждении президент Российской Федерации подписал 9 июня. Виталий Старожилов пошел в армию после окончания школы, а с 20 мая 2021 года по 8 августа текущего года служил по контракту. С 24 февраля по 9 марта ефрейтор Старожилов принимал участие в спецоперации на Украине. 7 марта при эвакуации своих боевых товарищей Виталий получил ранение, - сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Виталий Старожилов получил медаль Жукова за героизм, проявленный во время эвакуации своих собратьев.