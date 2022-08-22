В Курганинском районе во время ссоры квартирант убил хозяйку и покончил с собой

Расследование убийства и предполагаемого самоубийства продолжается. Фото: Архив "КП"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Курганинского района по факту убийства 74-летней женщины. По данным следствия, мужчина временно проживал в доме пожилой женщины. Утром 21 августа между ними вспыхнула ссора на бытовой почве. Во время конфликта квартирант выстрелил в хозяйку дома из гладкоствольного ружья, ранение оказалось смертельным.

Ставшие очевидцами трагедии родственники женщины вызвали бригаду скорой и правоохранителей. Последние по приезду в комнате обнаружили и тело мужчины без признаков жизни.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов совершения преступления, – рассказали «КП» - Кубань» в следственном комитете РФ по краю. – Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие установит законность владения оружием фигурантом дела.