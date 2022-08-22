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Общество22 августа 2022 12:17

Министр культуры Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире

Темой обсуждения станут планируемые в регионе мероприятия
Валерия ГОДОВНИКОВА
Во время прямого эфира осветят вопросы, связанные с работой учреждений культуры республики

Во время прямого эфира осветят вопросы, связанные с работой учреждений культуры республики

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр культуры Адыгеи ответит на вопросы местных жителей в прямом эфире. Онлайн-трансляция пройдет на официальной странице ведомства "ВКонтакте" 25 августа в 11 часов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», во время эфира Юрий Аутлев осветит вопросы, связанные с работой учреждений культуры республики. А также расскажет о планируемых региональных мероприятиях.

- Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом "ВКонтакте" или на портале "Госуслуги". Ответы на них прозвучат в прямом эфире, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Адыгеи.