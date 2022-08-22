Skillbox проведет бесплатные конференции для управленцев в России

Фото предоставлено пресс-службой Skillbox

Действующие предприниматели и HR-консультанты поделятся собственным опытом и кейсами компаний.

Преподаватели программы MBA «Лидеры изменений» от Skillbox и ВШМ СПбГУ, руководители корпоративного обучения крупных компаний, а также эксперты и HR-консультанты помогут наладить бизнес-процессы, адаптировать команду к текущей реальности и наметить точки роста.

Первое мероприятие пройдет 23 августа в Сочи. Затем 24 августа – в Краснодаре.

Здесь предприниматели, топ-менеджмент малого и среднего бизнеса, HiPo руководители среднего звена и HR-руководители узнают, как через цифровые инструменты повысить эффективность бизнеса и управлять персоналом, как автоматизировать подбор кадров и другое.

В числе спикеров — действующие эксперты и руководители крупнейших федеральных и региональных компаний:

- Довар Исаков – руководитель Департамента инновационных HR-сервисов, кадровое ЭДО, VK HR Tek, компания VK;

- Максим Арзуманян — академический директор программы MBA «Лидеры изменений»;

- Наталья Громова — директор консалтинговой компании «HRP», «лучший рекрутер года» по версии hh.ru;

- Алексей Куташев — руководитель направления корпоративного обучения Skillbox и другие.

Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию на странице выбранного города (Сочи, Краснодар) и получить письмо с подтверждением по электронной почте.

К участию приглашаются руководители среднего звена, топ-менеджеры или собственники предприятий.

Партнеры проекта: ВШМ СПбГУ, HR-клуб «Как делать?», VK HR Tek, бизнес-клуб «Эквиум», СберЗдоровье и другие.