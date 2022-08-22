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Общество22 августа 2022 12:51

Росгвардейцы уничтожили мину времен войны в Кореновском районе Кубани

Боеприпас заметили рыбаки в реке Кирпили
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Мина пролежала на берегу реки без малого 80 лет. Фото: краевое управление Росгвардии.

Мина пролежала на берегу реки без малого 80 лет. Фото: краевое управление Росгвардии.

Росгвардейцы обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили около хутора Нижнего Кореновского района.

Снаряд заметили рыбаки в русле реки Кирпили недалеко от берега и сообщили о нем правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии обследовали предмет и установили, что это 81-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны.

– Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

В ведомстве также добавили, что за минувшую неделю при земляных работах в Геленджике, Ейске, Тихорецке и Крымском районе обнаружено и уничтожено еще 16 единиц различных боеприпасов.