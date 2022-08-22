На Кубани бизнесменам предлагают субсидии на создание модульных отелей и кемпингов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае под строительство модульных отелей и кемпингов выделяются субсидии. Их можно получить, подав заявку до 31 августа.

- Компенсацию можно получить на оплату расходов по приобретению, транспортировке и монтажу блок-контейнеров, а также на обустройство территории, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На субсидию могут рассчитывать юридические лица и предприниматели, работающие в санаторно-курортной и туристической отрасли Кубани.

Подробнее об объявлении конкурса на предоставление субсидий можно узнать на сайте минкурортов региона.