Два района Адыгеи раскритиковали за плохую борьбу с сорняками

В Адыгее раскритиковали работу по борьбе с сорняком Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Адыгее раскритиковали работу по борьбе с сорняком. Два района республики - Майкопский и Красногвардейский находятся в особенно плачевном состоянии. Об этом сообщили по итогу рейда рабочей группы.

- Основной целью и назначением рабочей группы является выявление очагов карантинного сорняка (амброзии), - сообщили в пресс-службе Госсовета-Хасэ РА. - В целом карантинное состояние по республике неудовлетворительное. Из 120 проверенных участков по республике по 92 – выписаны предупреждения и дан месячный срок на устранение недостатков.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», растение несет вредоносный характер не только для сельского хозяйства и приводит к потере всего урожая. Сорняк также наносит вред здоровью людей. В республике более 4,5 тысячи аллергиков, из них более тысячи - дети.