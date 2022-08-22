СК возбудил дело в отношении 19-летнего жителя Сочи, который убил обидчика девушки

Расследование продолжается

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Сочи. Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

- По данным следствия, ночью 13 августа 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения находился на пляже «Фрегат» на улице Приморская Набережная. Он стал очевидцем бытового конфликта между незнакомыми ему мужчиной и девушкой. После он подошел к мужчине и ударил кулаком в лицо, от чего последний упал и потерял сознание. Потерпевший скончался на следующий день в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что молодой человек решил заступиться за девушку, но одним ударом убил мужчину.

- В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в краевом СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.