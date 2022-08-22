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Общество22 августа 2022 13:12

Предприятие Кубани разработало аналог импортных ветпрепаратов

Компания работает по программе импортозамещения
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Лекарство для медоносных пчел будут делать на Кубани. Фото: пресс-служба краевой администрации.

Лекарство для медоносных пчел будут делать на Кубани. Фото: пресс-служба краевой администрации.

Фирма-производитель из Славянского района разработала линейку средств профилактики и лечения мелеоза пчел и натурального напитка из чайного гриба.

Препарат для лечения мелеоза медоносных пчел, созданный в лаборатории предприятия, способен полностью заместить на рынке продукцию компаний из США, Швейцарии и Германии. Сейчас он проходит ускоренную регистрацию.

– Компания «Унифарм» работает на Кубани более 20 лет и производит свыше 20 видов лекарственных препаратов, позволяющих проводить ветеринарное обслуживание эко-пасек, – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края. – Лаборатория предприятия является одним из немногих в России, имеющих собственное опытное хозяйство.

Также дочерним предприятием компании создана промышленная технология производства натурального безалкогольного напитка на основе чайного гриба. Его первую партию выпустят в конце сентября 2022 года. Пока планируют производить до 1 млн бутылок в год.