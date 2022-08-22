В Майкопе в День флага России пройдет концерт творческих коллективов

Жителей и гостей республиканской столицы ждет насыщенная программа. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе пройдет концерт творческих коллективов «Под флагом моего государства». Мероприятие состоится в честь Дня флага России.

- В рамках празднования также пройдет выставка мастеров художественных промыслов и ремесел декоративно-прикладного и изобразительного искусства Адыгеи, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа. - На выставке будут представлены изделия ручной работы по художественной обработке дерева и золотошвейному мастерству адыгов, текстильные куклы, сувенирная продукция и многое другое.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», посетителей ждет насыщенная программа. В 17 часов на площади Ленина заработает ярмарка мастеров. После чего в 18 часов начнется праздничный концерт.