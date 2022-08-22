Орлята поставили мюзикл о глобальных экологических проблемах

Во Всероссийском детском центре дети поставили мюзикл о важности сохранения экологической среды.

Участниками программы стали 100 ребят. Это члены детских творческих коллективов и индивидуальные исполнители, прошедшие предварительный конкурсный отбор.

- Детский музыкальный театр «Домисолька» является нашим большим другом и на протяжении многих лет создает большую творческую историю «Орленка». Ребята в своем произведении обозначили одну из основных проблем современности – загрязнение окружающей среды. Умение творчески говорить на серьезные темы – показатель высокого профессионализма и огромной внутренней работы. Хочется выразить благодарность юным артистам и их наставникам за смелость, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В рамках смены мальчишки и девчонки усиленно готовились к главному событию: проходили обучающий курс по постановке мюзикла, во время которого знакомились с особенностями его реализации, учились использовать выразительные средства для создания образа, совершенствовали навыки и получили новые знания в области вокала, хореографии и актерского мастерства.

Школьники работали с педагогами – художественными наставниками, а также с руководителям «Детского музыкального театра «Домисолька»: поэтом, продюсером Иваном Жигановым и композитором Ольгой Юдахиной.

Под руководством наставников орлята создали музыкальный спектакль «Экспедиция ЭКО», по сюжету которого команда друзей становится участником реалити-шоу «Экспедиция на вершину горы барабанщиков». Ребята вместе проходят непростой маршрут и поднимают вопросы важности бережного отношения к планете.

- Репетиции были довольно тяжелыми, но мы справились – преодолели все трудности и устроили настоящее шоу. Очень надеюсь, что наш мюзикл запомнится орлятам и останется у них в сердцах надолго. Мы все вместе большой семьей вместе с педагогами создавали этот мюзикл. Больше всего мне понравилась атмосфера за кулисами, я бы еще раз с радостью повторила этот опыт, – рассказала участница смены из Москвы София Дон.

Каждый подросток получит сертификат участника программы, а наиболее активные и инициативные мальчишки и девчонки получат грамоты и дипломы.

Организатором программы выступил «Детский музыкальный театр «Домисолька».