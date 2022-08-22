Под Геленджиком потушили лесной пожар площадью 0,56 га

Лесной пожар под Геленджиком остановили за час. Фото: Архив "КП"

22 августа случился пожар в лесу под Геленджиком. Огонь охватил 0,56 га.

- В 13:28 диспетчер краевого лесопожарного центра получил сообщение о задымлении в районе НСТ «Сосновое» на территории города-курорта Геленджика, а уже в 14:20 огонь локализовали, - сообщили в краевом лесопожарном центре.

На место выехала бригада пожарных Геленджикского филиала центра. Низовой лесной пожар случился на границе Кабардинского участкового лесничества и Геленджикского лесничества.

– Около 13:57 пожарные приступили к тушению на площади 0,3 га, а в 14:20 лесной пожар удалось локализовать на площади около 0,56 га. Сейчас устанавливаются виновные в возникновении огня, - добавили спасатели.