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Общество22 августа 2022 13:45

Под Геленджиком потушили лесной пожар площадью 0,56 га

Он возник на границе Кабардинского и Геленджикского лесничеств
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Лесной пожар под Геленджиком остановили за час.

Лесной пожар под Геленджиком остановили за час.

Фото: Архив "КП"

22 августа случился пожар в лесу под Геленджиком. Огонь охватил 0,56 га.

- В 13:28 диспетчер краевого лесопожарного центра получил сообщение о задымлении в районе НСТ «Сосновое» на территории города-курорта Геленджика, а уже в 14:20 огонь локализовали, - сообщили в краевом лесопожарном центре.

На место выехала бригада пожарных Геленджикского филиала центра. Низовой лесной пожар случился на границе Кабардинского участкового лесничества и Геленджикского лесничества.

– Около 13:57 пожарные приступили к тушению на площади 0,3 га, а в 14:20 лесной пожар удалось локализовать на площади около 0,56 га. Сейчас устанавливаются виновные в возникновении огня, - добавили спасатели.