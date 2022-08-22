В Краснодаре температура воздуха повысится на 2 градуса

Погода в Краснодаре

В Краснодаре в ближайшие дни будет очень жарко. Синоптики предупредили, что столбики на термометрах вытянутся вверх еще на 2 градуса.

- Завтра, 23 августа, в Краснодаре будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается восточный 7-12 м/с, временами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 33-35 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре региона.

Метеорологи попросили соблюдать меры безопасности в жаркие дни.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье Краснодарского края также прогнозируют жару - там столбики термометров поднимутся до 37 градусов.