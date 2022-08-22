Почти три тысячи новых потребителей Краснодарского филиала «Россети Кубань» успели оценить качество энергоснабжения

Помимо жилых домов, в списке - подсобные хозяйства, предприятия различного направления и социально значимые объекты.

Энергетики Краснодарского филиала «Россети Кубань» продолжают интенсивные работы по подключению краевых объектов к электросетям. С января 2022 года уже более 2800 потребителей стали новыми абонентами компании (общей мощностью порядка 78 МВт). Помимо жилых домовладений, в списке - подсобные хозяйства, предприятия различного направления и социально значимые объекты.

Только за первые шесть месяцев этого года в адрес Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» пришло более восьми с половиной тысяч заявлений на первичное техприсоединение к электросетям и увеличение энергомощности для подключенных ранее клиентов. География – Краснодар, примыкающие к нему районы края и Адыгея. Наиболее крупные абоненты – строительные организации и производители, малый и средний бизнес Кубани.

В числе значимых социальных учреждений, начавших уже в этом году получать в необходимых объемах электроэнергию, значатся фельдшерско-акушерский пункт в станице Ставропольской и лицей в поселке Афипском Северского района, спортивная школа в Адыгейске, спортцентр поселка Южный (Динской район), ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) села Красное в Республике Адыгея. Благодаря специалистам «Россети Кубань» все работы были выполнены качественно, в срок и на современном техническом уровне.

Чтобы воспользоваться услугами «Россети Кубань» и стать абонентом компании, нужно зайти на фирменный сайт в раздел «Технологическое присоединение». Там можно найти подробные условия и этапы процедуры, а также заполнить электронный формуляр заявки. Второй вариант – обратиться к помощи ресурса Портал-ТП.рф - единого российского портала электросетевых услуг.