Спортсмены из Краснодара и Сочи завоевали три медали первенства России по карате

Кубанские борцы вернулись домой с букетом наград. Фото: пресс-служба администрации края.

Российский турнир среди юношей и девушек в подмосковном городе Видное собрал более 900 человек из 62 разных регионов страны.

Краснодарский край на первенстве России по карате представляли 17 спортсменов. Первое место в весовой категории 76 кг занял Эдуард Гаспарян из Сочи, золото в весовой категории 75 кг завоевал Айдамир Умаров из Краснодара. Обладательницей серебра в категории 54 кг стала Татьяна Фоменко из Сочи.

– Карате в Краснодарском крае занимаются почти 800 человек. Наиболее активно этот вид спорта развивают в Краснодаре, Сочи и Кавказском районе. По итогам прошлого года кубанские борцы завоевали медали на первенстве России и международных соревнованиях, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Победителей также поздравил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. Он подчеркнул, что победы кубанцев на престижных турнирах увеличивают популярность карате среди молодежи.