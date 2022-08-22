В Краснодаре уложили почти 9 километров новых сетей водопровода и канализации

Девять километров новые сетей водопровода и канализации проложили в столице региона. Фото: пресс-служба администрации города.

В Краснодаре прокладывают новые сети, строят и реконструирует существующие водозаборы и насосные станции. В этом году начато строительство водопровода по улице имени Жигуленко от Метальникова до Ягодина, а также по улице имени Пономаренко от Жигуленко до Симонова. Построено 1,4 километра водопровода в сторону Красных Партизан вдоль Западного обхода.

Кроме этого, реконструированы участки водопровода протяженностью более 1,7 километра по улице Гаражной от переулка Медведовского до улице Монтажников и по улице Монтажников до пересечения с улицей Атарбекова и улицей Тургенева, а также по Селезнева от 2-й Пятилетки и до Стасова.

Новые сети водоотведения строятся в районе переулка Гаражного и к физкультурно-оздоровительному комплексу по улице Зиповской. Модернизируются 1,8 километра сетей канализации по Октябрьской от Постовой до Ленина и по улице Ленина от Октябрьской до Кирова. Также реконструируются коллекторы по улице Красных Партизан вблизи Круговой и по улице Калинина рядом с главным корпусом КубГАУ.

– Масштабные работы сегодня идут как в развивающихся районах, так и в границах уже сложившейся застройки. В Краснодаре не только обновляют изношенные сети, увеличивая их мощность, но строят новые, – подчеркнул директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.