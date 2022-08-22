В Краснодаре для восьми памятников архитектуры утвердили зоны охраны

Еще восемь исторических зданий Краснодара теперь имеют охранные зоны. Фото: пресс-служба краевой администрации.

Специалисты краевого управления охраны объектов культурного наследия изучили архивные материалы, проанализировали сложившуюся застройку, провели натурные исследования и вместе с экспертами утвердили проекты зон охраны восьми памятников архитектуры в Краснодаре.

В список этих объектов вошли здание поликлиники № 4 (ул. Янковского, 32) – доходный дом начала ХХ века, где жил детский поэт Самуил Маршак, и особняк конца XIX века гласного Екатеринодарской городской думы Алексея Коваленко (ул. Мира, 28).

Границы охраны получили еще несколько зданий начала ХХ века: особняк на углу улиц Кирова и Мира, дом архитектора Василия Филиппова по ул. Постовой, 24, здания по ул. Красноармейской, 54 и по ул. Дмитриевская Дамба, 3. Также охранные зоны определены для архитектурного ансамбля по ул. Коммунаров, 85 и дома по ул. Янковского, 36.

– Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Утверждение зоны охраны памятников архитектуры обеспечит их сохранность и создаст благоприятные условия для различной деятельности на соседних с ними территориях, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин. – Сегодня зоны охраны установили более чем для 600 объектов культурного наследия.