В Сочи больше недели ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Разыскивается Максим Кузьминых.

В Сочи почти две недели идут поиски Максима Кузьминых. В последний раз 35-летний мужчина выходил на связь с родственниками еще 9 августа. После чего его телефон перестал отвечать на звонки, и близкие объявили Максима Олеговича в розыск.

- Из особых примет можно отметить рост мужчины – 186 см. На вид 35-40 лет. Волосы темно-русого цвета, стрижка короткая, серо-зеленые глаза, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Не уточняется, во что был одет мужчина в день своего исчезновения. Если вы знаете, где может находиться Максим Кузьминых, сообщите по номерам: 8 928 207 27 81 или 8 800 700 5452, звонок будет бесплатным.