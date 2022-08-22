Предприятие Кубани благодаря нацпроекту ускорило отгрузку товара в два раза

На Кубани нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Производитель из Краснодарского края благодаря бережливым технологиям вдвое увеличил отгрузку товара. В компании, специализирующейся на поставке средств защиты растений, подвели первые итоги участия в программе «Производительность труда». Здесь смогли на 40% ускорить процесс фасовки, приемки и отгрузки товара.

– На Кубани нацпроект «Производительность труда» реализуется четвертый год. За это время экономический эффект от внедрения новых бережливых технологий составил почти 12 млрд рублей, - рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Всего же в России к программе подключилось более 4 тысяч предприятий. Каждый год производительность труда в стране увеличивается на 5%.