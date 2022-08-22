В Краснодарском крае 30 компаний выпускают детские товары и питание

На Кубани работает 30 предприятий по производству детских товаров и питания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае 30 компаний занимаются выпуском товаров и питания для детей. В регионе производят школьные методические материалы, шьют детскую одежду и изготавливают мебель для детских комнат.

- Славится Кубань и производством питания для самых маленьких. Кубанские предприятия выпускают йогурты, творожки, коктейли и консервы для детей. А также вафли и печенье на фруктозе, – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев о развитии отрасли в регионе.

Отрасль может рассчитывать на большое количество мер поддержки от краевого Фонда развития промышленности. С начала 2022 года предприятия, специализирующиеся на выпуске детских товаров, получили 58 млн рублей льготных займов. Средства были направлены на модернизацию производства.