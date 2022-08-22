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Происшествия22 августа 2022 17:02

В Сочи арестовали 19-летнего парня, одним ударом убившего обидчика девушки

Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда 46-летнему мужчине, который впоследствии скончался в больнице
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи местного жителя заключили под стражу по подозрению в убийстве мужчины

В Сочи местного жителя заключили под стражу по подозрению в убийстве мужчины

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи заключен под стражу 19-летний парень, одним ударом отправивший на тот свет 46-летнего мужчину. Молодой человек стал свидетелем конфликта пары на Приморской набережной. Мужчина несколько раз грубо схватил женщину и пытался ударить ее.

- По данным следствия, ночью 13 августа 2022 года стал очевидцем бытового конфликта между незнакомыми ему мужчиной и женщиной. Фигурант подошел к мужчине, кулаком ударил его в лицо, отчего тот упал и потерял сознание. Спустя сутки пострадавший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что защитник девушки был в состоянии алкогольного опьянения. После смерти пострадавшего он стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 46-летнего сочинца. По ходатайству следователя молодой человек помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.