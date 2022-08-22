Вылетевший из Сочи в Петрозаводск самолет два часа кружил в небе над курортом

Самолет не смог улететь из Сочи в Петрозаводск. Фото: пресс-служба аэропорта

В Сочи самолет, направлявшийся в Петрозаводск, вернулся в аэропорт вылета спустя два часа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейс обслуживала авиакомпания «Азимут». Борт покинул воздушную гавань курорта в 13:05, но уже в 15:29 совершил здесь же посадку.

- Решение вернуться было принято экипажем по техническим причинам. Перед посадкой самолету необходимо было выработать топливо, после чего он благополучно приземлился, - прокомментировали в ведомстве.

На борту самолета находились 94 пассажира. С ними работают сотрудники авиакомпании.