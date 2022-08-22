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Происшествия22 августа 2022 18:02

В Темрюкском районе сгорели два сарая

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили о возгорании двух хозпостроек общей площадью 100 кв. м
Евгения ХАЛИКОВА
В Темрюкском районе загорелись хозпостройки.

В Темрюкском районе загорелись хозпостройки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 22 августа в Темрюке на улице Победы загорелись хозпостройки. На место были вызваны спасатели.

- Сообщение о возгорании диспетчер местного пожарно-спасательного гарнизона получил в 17:35. Прибыв на место, пожарные доложили, что огнем охвачены два сарая площадью 100 кв. м, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 17:43 пожар был локализован и спустя еще час полностью ликвидирован. По данным ведомства, пострадавших нет.