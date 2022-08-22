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Происшествия22 августа 2022 18:21

В Краснодаре из-за ДТП с легковым автомобилем остановились трамваи

Авария произошла на пересечении улиц Гаврилова и Коммунаров
Евгения ХАЛИКОВА
В центре Краснодара из-за аварии остановились трамваи.

В центре Краснодара из-за аварии остановились трамваи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 22 августа из-за аварии на пересечении Гаврилова и Коммунаров было парализовано трамвайное движение. Как сообщили очевидцы, трамвай врезался в «Mercedes».

ДТП собрало пробку по улице Коммунаров от Одесской в сторону Офицерской, в которой застряли составы, следующие по маршрутам № 1, 2, 5, 8 и 15.

На месте работают сотрудники полиции, которые восстанавливают детали произошедшего. Процессуальное решение будет принято после проверки.