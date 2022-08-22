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Происшествия22 августа 2022 18:33

Лесной пожар в Геленджике потушили за полтора часа

Лесная подстилка загорелась в районе села Джанхот
Евгения ХАЛИКОВА
В Геленджикском лесничестве загорелась лесная подстилка. Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

В Геленджикском лесничестве загорелась лесная подстилка. Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края.

В Геленджике возле села Джанхот загорелся лес. Сообщение о задымлении в районе горы Красная Шапочка поступило в диспетчерскую службу Краевого лесопожарного центра в 19:07, спустя 20 минут на место были направлены лесопожарные бригады для проверки информации.

- В 19:55 бригады прибыли на место и обнаружили возгорание лесной подстилки в Геленджикском лесничестве, - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Возгорание удалось локализовать на площади 100 кв. метров. В 20:35 пожар был полностью ликвидирован. Угроза населенным пунктам отсутствует.