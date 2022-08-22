Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 18:50

В Сочи восстановили поврежденный строителями магистральный водовод

На восстановление водоснабжения жителей курорта потребуется двое суток
Евгения ХАЛИКОВА
Значительная часть Сочи осталась без водоснабжения.

Значительная часть Сочи осталась без водоснабжения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи восстановлен магистральный водовод, который ранее повредили строители, не согласовавшие ведение строительных работ. Как сообщили в администрации курорта, полностью восстановлены все инженерные коммуникации, и теперь начался плавный запуск насосов.

- Этот процесс должен проходить очень осторожно, чтобы избежать гидроудара и порывов на сетях. Так как работы предстоят очень сложные из-за диаметра магистральных водоводов и их протяженности, полностью стабилизировать давление получится только в течение двух суток, - уточнили в ведомстве.

В зону отключения благ цивилизации попали жители Адлера, Хосты, Кудепсты, Бытхи, Мацесты, Светланы, села Раздольного и части Сочи. В эти микрорайоны организован подвоз питьевой воды автоцистернами.