Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 августа 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена из-за внепланового ремонта объектов электросетей. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов.

Смириться с отсутствием благ цивилизации придется жителям улиц: Волковских Партизан, Кленовая, Гая, Счастливая, Глубокая Балка, Русская, Новосибирская, Кошмана, 8 Марта, Мира, Лучевая, Заречная, Ноябрьская, Новопокровская, Ногинская, Белгородская, Динская, Батайская и Тернопольская.

В зону отключения попадут переулки Садовый, Школьный и Виноградный.

Искать альтернативные источники электроэнергии придется и обитателям улиц: Тбилисская, Виноградная, Бамбуковая 42, Космическая, Волковская, Городская, Калараш, Воровского 4, Островского 1, Фундучная, Тимирязева, Лавровая 7, Гранатная 10,16, Восточная, Шиловская, Налбандяна, Зеленая, Ивановская, Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая, Заречная, Кузнечная, Кропоткинская, Ахштырская, Витебская, Рижская, Владимировская, Светогорская и Витебская.

Позаботиться заранее о подзарядке гаджетов нужно и жителям садовых товариществ «Эдельвейс», «Энергия» и «Норильск», а также магазинам «Мелодия» и «Торговая галерея».