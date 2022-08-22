В Краснодаре мужчина выбросил с 5-го этажа кухонную плиту, дверь и унитаз

В Краснодаре мужчина выкинул с пятого этажа кухонную плиту и унитаз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям улицы Сахалинской вечером 22 августа было неспокойно из-за буйного соседа. Мужчина, живущий на пятом этаже, громко кричал, нецензурно выражался, но самое странное и страшное – бросался из окна бытовой техникой и мебелью. Так, по словам очевидцев, из окна его квартиры вылетели кухонная плита, унитаз и межкомнатная дверь. Прибывшие на место сотрудники полиции попали в жилище буяна и увидели там настоящий разгром – квартира была затоплена и разгромлена.

- Нарушитель был доставлен в отдел полиции, куда также прибыли врачи для медобследования 33-летнего мужчины. Если медики не найдут достаточных оснований для госпитализации, то в отношении задержанного будет административный протокол, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Санкциями административной статьи предусматривается наказание вплоть до 15 суток ареста. Также в полиции добавили, что от действий дебошира ни соседи, ни их имущество не пострадали.