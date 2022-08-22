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Общество22 августа 2022 20:46

В Краснодарском крае не успели в срок доработать Концепцию развития мусорной инфраструктуры

Сроки сдачи концепции переносились дважды
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарский край вновь нарушил сроки представления Концепции развития мусорной инфраструктуры.

Краснодарский край вновь нарушил сроки представления Концепции развития мусорной инфраструктуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани не успели в срок подготовить Концепцию развития мусорной инфраструктуры. В пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» сообщили, что документ сначала ждали к 15 июля 2022 года, затем к 21 июля. Но Концепция не предоставлена до сих пор.

- Планируется, что в регионе будут построены пять комплексов обращения с отходами. Предположительно, комплексы будут располагаться в Туапсинском районе, Сочи, Анапе, Армавире и в станице Староминской. Однако без утвержденной Концепции этого никогда не произойдет, - сообщили в ведомстве.

Совокупная мощность всех пяти комплексов составит около 1 500 000 тонн твердых коммунальных отходов в год. Строительство комплексов обойдется в 23 млрд рублей, 16 млрд из которых региону готов предоставить «РЭО» через механизм облигационного займа сроком до 12 лет и по льготной ставке.