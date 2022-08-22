В Краснодарском крае не успели в срок доработать Концепцию развития мусорной инфраструктуры

Краснодарский край вновь нарушил сроки представления Концепции развития мусорной инфраструктуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани не успели в срок подготовить Концепцию развития мусорной инфраструктуры. В пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» сообщили, что документ сначала ждали к 15 июля 2022 года, затем к 21 июля. Но Концепция не предоставлена до сих пор.

- Планируется, что в регионе будут построены пять комплексов обращения с отходами. Предположительно, комплексы будут располагаться в Туапсинском районе, Сочи, Анапе, Армавире и в станице Староминской. Однако без утвержденной Концепции этого никогда не произойдет, - сообщили в ведомстве.

Совокупная мощность всех пяти комплексов составит около 1 500 000 тонн твердых коммунальных отходов в год. Строительство комплексов обойдется в 23 млрд рублей, 16 млрд из которых региону готов предоставить «РЭО» через механизм облигационного займа сроком до 12 лет и по льготной ставке.