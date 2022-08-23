В Краснодаре ночью две энергоаварии оставили без света жителей 16 улиц

На месте аварий продолжает работать бригада специалистов.

В Краснодаре за ночь произошли две аварии в разных районах городах. В итоге без света остались жители 16 улиц.

В Карасунском округе авария произошла около 02:27 часов. В результате была отключена электроэнергия на улицах: Крайняя, Крупской, 8 Марта, Старокорсунская, Почтовая, Суворова, Ворошилова, Седина, Фрунзе, Черноморская, Восточная, Восточный проезд, переулок Седина, Конечная.

-В результате возгорания на ТП-539 отключилась ПС «ПШ-403» и 40 трансформаторных подстанций, - сообщили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Однако были перезапитаны все потребили. Рабочие отключили поврежденную ТП-539. Без света до сих пор остаются улицы: Ворошилова, Седина, Фрунзе, Черноморская, Восточная, Конечная, Восточный проезд, переулок Седина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Прикубанском округе около 04:00 часов без света остались две улицы. Электроснабжение отключили на Московской и Ангарской.

-Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключена 1 трансформаторная подстанция, - отметили в пресс-службе ЕДДС Краснодара.

Стоит отметить, что на месте аварий продолжает работать бригада специалистов.