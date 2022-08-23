В республиканской столице прошла акция ко Дню флага России. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе волонтеры раздали более 500 ленточек с российским триколором. В республике присоединились к патриотической акции ко Дню флага России.

- Раздача ленточек проводилась в течение дня на общественных территориях Майкопа – на площади Ленина, бульваре Победы и в сквере по улице Шоссейной в микрорайоне Восход, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Кроме того, для гостей и жителей города была организована праздничная программа. Посетители смогли увидеть ярмарку художественных промыслов. После чего вечер завершили концертом с выступлением творческих коллективов.