Что произошло за ночь 23 августа в Краснодарском крае: На Кубани мужчина выбросил с 5-го этажа кухонную плиту, дверь и унитаз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани мужчина выбросил с 5-го этажа кухонную плиту, дверь и унитаз. 33-летнего жителя краевой столицы увезли на медобследование.

Лесной пожар в Геленджике потушили за полтора часа. Лесная подстилка загорелась в районе села Джанхот.

В Сочи арестовали 19-летнего парня, одним ударом убившего обидчика девушки. Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда 46-летнему мужчине, который впоследствии скончался в больнице.

Вылетевший из Сочи в Петрозаводск самолет два часа кружил в небе над курортом. Самолет выработал топливо и вернулся в аэропорт вылета.