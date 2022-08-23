Погода в Адыгее 23 августа 2022: в республике летний зной

Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 августа 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 23 августа 2022.

В Майкопе 23 августа ожидается жаркий, солнечный день. Максимальная температура воздуха +30°C. Ветер восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +19°C. Осадков в течение дня не предвидится. Ветер восточный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной и безоблачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +19°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.