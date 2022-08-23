Аграрии Кубани собрали первый миллион тонн сахарной свеклы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается уборка сахарной свеклы. Кубань остается ведущим регионом России по сбору этой культуры. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что аграрии уже собрали первый миллион тонн корнеплода.

- На сегодняшний день аграрии уже обработали свыше 27 тысяч гектаров сахарной свеклы – почти 15% от плана. Собрали первый миллион тонн корнеплода. Средняя урожайность значительно превышает прошлогоднюю. Поэтому рассчитываем убрать не менее 9,5 млн тонн. Практически весь урожай отправим на наши комбинаты для переработки сахара, – написал в Telegram-канале Кондратьев.

В настоящее время на полях свеклу убирают около 180 комбайнов. Высокую урожайность показывают Отрадненский, Курганинский, Гулькевичский, Выселковский и Тбилисский районы.