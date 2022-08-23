В Краснодаре начали ремонтировать дороги по нацпроекту из плана 2023 года

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В Краснодаре дорожники отремонтировали все участки дорог из плана 2022 года и приступили к 2023.

- Работы уже начались на участке улицы Ставропольской от Трамвайной до Вишняковой, здесь планируется обновить более 4 км. Это первая дорога, которую отремонтируют по нацпроекту из списка 2023 года, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

На участке начали снимать старый асфальт. Покрытие обновят здесь до конца года. В ближайшее время стартует ремонт на участках улиц Пригородной, Юннатов, Котовского, Власова.

Всего в рамках нацпроекта этапа 2023 года отремонтируют 38 участков дорог — это более 61 км.