Ежегодный «Автофестиваль Майкоп - 2022» состоится 4 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Майкопе проведут ежегодный автофестиваль. Мероприятия состоится в республиканской столице ко Дню города.

- В программе фестиваля вас ждут выставка ретро-автомобилей, соревнования автомобилей повышенной проходимости (4x4), выставка авто- и мототехники, показательные выступления инструкторов и выпускников школы мастерства вождения «МГТУ» и показательные заезды по мотокроссу, - сообщили в пресс-службе Майкопского государственного технологического университета. -

Кроме того, гости и местные жители смогут попробовать себя в конкурсах и викторинах. Они проверят знание участников правил дорожного движения. А также умение оказать первую медпомощь пострадавшим при ДТП.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», фестиваль пройдет 4 сентября в 11 часов на территории авторынка. Каждый желающий может присоединиться к мероприятию.