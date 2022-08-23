Туристы едва не утонули вместе с катамараном в море у берегов в Сочи

Инцидент произошел на центральном пляже в поселке Лоо. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Сочи едва не утонули туристы. Инцидент произошел на центральном пляже в поселке Лоо. Отдыхающие решили прокатиться на катамаране. Когда туристы отплыли от берега, судно начало идти на дно.

Отдыхающие, которые были на берегу, сразу заметили, что что-то идет не так. Люди на тонущем катамаране махали руками. К счастью, рядом на лодке проплывал спасатель. Мужчина вовремя подоспел к отдыхающим. Спасатель на веревку привязал катамаран, а туристам помог забраться на лодку.

Сотрудником была проведена спасательная операция. Пострадавших нет. Туристам медицинская помощь не понадобилась.