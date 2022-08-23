Виталий Литвинов покинул пост главы станицы Динской

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Глава станицы Динской досрочно сложил полномочия. Виталий Литвинов возглавлял поселение с апреля 2018 года. Он исполнял обязанности главы, а в сентябре лишился приставки и.о. Об этом стало известно на 45-й сессии Совета Динского поселения.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности главы стал Владимир Иванченко. Тем времени в Совете объявили о старте конкурса по формированию кандидатур на должность главы.

Напомним, что Виталий Литвинов возглавил станицу Динскую более четырех лет назад - в сентябре 2018-го. Перед этим он исполнял обязанности главы поселения.