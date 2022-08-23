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Конкурсы и тесты23 августа 2022 6:48

Стартовал последний день голосования в конкурсе «Мисс Проводница "КП"»

До завершения конкурса остались считаные часы
Евгения СОРОКА
Голосуй за понравившуюся участницу.

Голосуй за понравившуюся участницу.

Уже почти две недели длится конкурс «Мисс Проводница "КП"», который проводит «Комсомольская правда» - Кубань» совместно с РЖД. Среди участниц - девушки, которые сопровождают нас во время поездок на железных дорогах. Выбрать, кто заслуживает победы, решают читатели "КП".

Победительницу мы наградим ценными подарками в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». А также расскажем о ее жизни и профессии в итоговом материале, который опубликуем на сайте kuban.kp.ru.

До завершения конкурса осталось чуть больше суток. 24 августа в 13:00 голосование будет официально остановлено.

Узнать больше о номинантах и поддержать их можно по ссылке.