Стартовал последний день голосования в конкурсе «Мисс Проводница "КП"»

Голосуй за понравившуюся участницу.

Уже почти две недели длится конкурс «Мисс Проводница "КП"», который проводит «Комсомольская правда» - Кубань» совместно с РЖД. Среди участниц - девушки, которые сопровождают нас во время поездок на железных дорогах. Выбрать, кто заслуживает победы, решают читатели "КП".

Победительницу мы наградим ценными подарками в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». А также расскажем о ее жизни и профессии в итоговом материале, который опубликуем на сайте kuban.kp.ru.

До завершения конкурса осталось чуть больше суток. 24 августа в 13:00 голосование будет официально остановлено.

Узнать больше о номинантах и поддержать их можно по ссылке.