Бюджет Сочи достиг отметки в 24 млрд рублей

Курорт будут дальше развивать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бюджет Сочи с начала 2022 года достиг отметки в 24 млрд рублей. Стоит отметить, что сумму в треть больше предолимпийского периода. К тому же сверхдоход курорта составила более миллиарда рублей. Деньги направят на исполнение поручений местных жителей.

Администрация планирует обновить территории по конкретным адресам. На благоустройство набережной реки Псезуапсе и ремонт тротуаров во всех районах будет направлено более 300 млн рублей. А 186 миллионов предусмотрено на обустройство детских площадок. Более 135 миллионов – на декоративно-световое оформление и подготовку общегородских праздников.

- На 191 миллион увеличили расходы бюджета на приобретение жилья для переселенцев из аварийного фонда – десятки семей очередников въедут в долгожданные квартиры, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.