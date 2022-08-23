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Общество23 августа 2022 7:07

Бюджет Сочи достиг отметки в 24 млрд рублей

Деньги направят на развитие курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Курорт будут дальше развивать.

Курорт будут дальше развивать.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Бюджет Сочи с начала 2022 года достиг отметки в 24 млрд рублей. Стоит отметить, что сумму в треть больше предолимпийского периода. К тому же сверхдоход курорта составила более миллиарда рублей. Деньги направят на исполнение поручений местных жителей.

Администрация планирует обновить территории по конкретным адресам. На благоустройство набережной реки Псезуапсе и ремонт тротуаров во всех районах будет направлено более 300 млн рублей. А 186 миллионов предусмотрено на обустройство детских площадок. Более 135 миллионов – на декоративно-световое оформление и подготовку общегородских праздников.

- На 191 миллион увеличили расходы бюджета на приобретение жилья для переселенцев из аварийного фонда – десятки семей очередников въедут в долгожданные квартиры, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.