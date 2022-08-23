В Сочи по иску Генпрокуратуры наложен арест на 140 сельхозучастков

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Адлерский районный суд Сочи с иском о возвращении в федеральную собственность 140 земельных участков общей площадью 1524 га, на которые сейчас наложен арест.

Ответчиками по иску являются территориальные управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, АО «Адлерский чай», ООО «Югсельхоз», СНТ «Челтенхем» и еще пять юридических лиц, а также 116 физических лиц.

Надзорное ведомство считает, что ОАО «Адлерский чай», правопреемник Адлерского чайсовхоза, вывело часть своих земель из сельскохозяйственного оборота и сдало их в аренду для получения прибыли третьим лицам и дальнейшей застроки.

- При этом ответчики осознавали, что сельхозземли подлежат особой правовой охране. Их выбытие из оборота создает угрозу продовольственной безопасности РФ, – приводит «Коммерсантъ» выдержку из иска.