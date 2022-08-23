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Общество23 августа 2022 7:39

Жители Адыгеи за сутки подали 189 заявлений в полицию

На дорогах республики зарегистрировано 307 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в республике не зарегистрировано

Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в республике не зарегистрировано

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 189 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 78 и Тахтамукайского района - 37.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в республике не зарегистрировано. Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Административные протоколы составили в отношении 28 пешеходов.