Жители Адыгеи за сутки подали 189 заявлений в полицию

Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в республике не зарегистрировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 189 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 78 и Тахтамукайского района - 37.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические средства. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в республике не зарегистрировано. Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Административные протоколы составили в отношении 28 пешеходов.