Юные жители Кубани отправятся на Детский культурный форум в Москву

Юные таланты представят Кубань в Москве. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Краснодарский край на детском культурном форуме в столице России представят воспитанники художественных школ и школ искусств Новороссийска, Краснодара, Абинского и Брюховецкого районов, Краснодарских художественного и хореографического училищ, школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Виктора Захарченко.

Форум проводится министерством культуры России совместно с министерствами просвещения, промышленности и торговли, правительством Москвы и ВДНХ. Он соберет более 1,5 тысячи одаренных детей из всех регионов страны, а также 11 стран: Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Бахрейна, ДНР и ЛНР, Египта и Абхазии.

Участников ждет более 60 мероприятий: встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, лекции, творческие мастерские, круглые столы и арт-школы. Спикерами станут министр культуры России Ольга Любимова, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, директор музеев Кремля Елена Гагарина, танцовщик Николай Цискаридзе и др.

Краснодарский край на форуме в разных секциях представят: Олеся Новицкая из детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Виктора Захарченко, Анна Пилипенко из детской школы искусств станицы Брюховецкой, Дмитрий Жук из детской школы искусств станицы Холмской, Вероника Панищева из детской художественной школы имени Степана Эрьзи Новороссийска, Мария Мангилева из Краснодарского художественного училища, Георгий Кузьмин из детской школы искусств имени Сергея Рахманинова Краснодара, Алина Махонина из Краснодарского хореографического училища и Кира Крылатых из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Евгения Фелицына.

– Уверена, ребята из Краснодарского края достойно представят наш регион на столь масштабном форуме, смогут пополнить копилку своих знаний и творческих навыков. Общение со сверстниками со всех уголков страны обязательно приведет к рождению новых проектов, которые сделают культуру Кубани еще богаче и разнообразнее, – рассказала «КП»-Кубань» министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.