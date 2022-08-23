На Кубани в три раза увеличили коечный фонд для больных COVID-19

Число ковидных коек растет вслед за числом заболевших. Фото: пресс-служба краевой администрации.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на Кубани дополнительные места появились в ковидных госпиталях взрослой и детской инфекционных больницах Краснодара, инфекционных больницах № 2 Сочи, № 3 Новороссийска и № 4 Армавира.

– В августе впервые с весны ежедневно фиксировалось более 1000 случаев заболевания коронавирусом. На 1 августа у нас было 175 коек, почти 23 процента из них пустовали. Сегодня в крае действуют 620 ковидных коек: 15 процентов из них свободны, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть пациентов, – рассказала «КП»-Кубань» заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

Заместитель министра отметила, что в максимум фонда ковидных коек пришелся на разгар пандемии: в регионе действовали 7700 мест в 28 госпиталях. Также она напомнила о необходимости вакцинации от коронавируса. Пройти ее можно в одном из 240 пунктов бесплатной вакцинации. Их список можно найти на сайте краевого минздрава.

В Краснодарском крае по данным на 23 августа за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 309 женщин и 160 мужчин - всего выявили 469 новых случаев коронавирусом.