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Общество23 августа 2022 8:13

Директор майкопского лицея №8 представляет Адыгею на всероссийском конкурсе

Стартовал заочный этап турнира
Валерия ГОДОВНИКОВА
Очный формат конкурса пройдет с 29 сентября по 4 октября

Очный формат конкурса пройдет с 29 сентября по 4 октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор майкопского лицея №8 представляет Адыгею на всероссийском конкурсе. Осерская Эмма Владимировна борется за звание «Директор года - 2022».

- Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, - сообщили в пресс-службе Минобразования Адыгеи. - На закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», представительница республики уже проходит онлайн-тестирование и проверку портфолио. По их итогам станут известны имена 30 конкурсантов, которые поучаствуют в очном формате соревнования в Московской области с 29 сентября по 4 октября.