В МЧС Кубани посоветовали в пыльную бурю выходить на улицу в масках

Пыль будет витать в воздухе несколько дней

23 августа в Краснодарском крае прогнозируют пыльную бурю. Атмосферное явление преимущественно будет наблюдаться в северной и восточной части региона.

В МЧС рекомендовали жителям и гостям Кубани усилить бдительность.

- Пыльная буря - это атмосферное явление, во время которого большое количество пыли с земли переносится на расстояния в слое высотой до нескольких метров. Во время нее ухудшается видимость. Чтобы пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья, необходимо дома регулярно проводить уборку влажными тряпками, размещать контейнеры с водой внутри дома или здания, подвешивать влажные полотенца в комнатах, держать окна закрытыми, пить много воды, часто принимать душ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, спасатели посоветовали на улице надевать медицинские маски, а при кашле с одышкой немедленно обратиться к врачу.

- При сильном ветре опасно выходить на улицу. Нужно избегать деревьев и шатких конструкций. Машины лучше оставлять в гараже или на открытой территории, - посоветовали в МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».