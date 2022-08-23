Спасатели помогли заблудившимся туристам в горах Сочи

Спасатели помогли туристам добраться в городскую черту. Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасателям Сочи 22 августа в 20:25 часов поступило сообщение о заблудившихся туристах. Молодая пара следовала от Агурских водопадов в сторону башни горы Ахун.

По словам, 26-летнего парня они с 25-летней девушкой поднимались от слияния рек Агура и Агурчик. Однако они сошли с тропы и долгое время плутали. Когда молодые люди поняли, что потерялись, то снова вышли к поляне на слиянии двух рек. В это время на улице уже смеркалось. Тогда туристы приняли решение обратиться за помощью к спасателям.

- Выехав на место происшествия, сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО обнаружили заблудившуюся пару и вывели их из лесного массива к статуе Прометея рекреационного объекта «Орлиные скалы», - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели помогли туристам добраться в городскую черту. Медицинская помощь парню с девушкой не потребовалась. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, туристы приехали в Сочи из Ульяновска.