Холдинг AVA Group представил три новых жилых проекта в Краснодаре

Фото: «АСК»

«АСК» (входит в состав AVA Group) презентовал три новых проекта в Краснодаре – жилые комплексы комфорт-класса «Небо» и «Режиссер» и коттеджный поселок «Изумрудный остров».

23 августа в конференц-зале отеля Marriott Krasnodar прошла презентация для специалистов рынка недвижимости в offline- и online-формате. Спикеры мероприятия поделились исследованиями собственного аналитического центра по ситуации на рынке в регионе, предложили новые инвестиционные продукты, в завершении мероприятия директор по связям с общественностью Наталья Симоненко и вице-президент по коммерции и цифровизации Татьяна Фоменко представили три новых проекта холдинга AVA Group. Интерес к недвижимости комфорт-класса в Краснодаре на протяжении последних лет ярко выражен, при этом в последние годы не меньший интерес вызывают проекты малоэтажного строительства, такие как КП «Изумрудный остров».

Коттеджный поселок «Изумрудный остров» расположен в центральном округе Краснодара на небольшом полуострове, образованном излучиной главной водной артерии Кубани. Земельные участки размежеваны по 3-4 сотки для строительства частных домов по индивидуальному проекту. Проект развития территории предусматривает 2 093 участка. Общая площадь освоения территории 109 Га, из которых 78 Га отведено для индивидуального строительства.

Жилой комплекс «Небо» – это восемь двенадцатиэтажных домов в тихом районе на юге Краснодара на ул. Ярославская. Главная отличительная черта квартир в ЖК «Небо» – потолки высотой 3 м. Всего в жилом комплексе 1 577 квартир разного метража от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир. Общая площадь проекта составляет 5,58 Га, из них более 4 Га отдано благоустройству и озеленению.

ЖК «Режиссер» возводится в деловой части Краснодара на пересечении улиц Уральская и Старокубанская. В двух домах ЖК предусмотрен широкий ассортимент планировок и площадей, включающий как уютные однокомнатные квартиры площадью от 38,92 кв. м, так и роскошные пятикомнатные площадью до 450,01 кв. м с собственной террасой.

Общими характеристиками для ЖК «Небо» и ЖК «Режиссер» являются удобная транспортная доступность, развитая существующая социальная и торгово-развлекательная, а также внутренняя коммерческая и инженерная инфраструктуры, зеленая, хорошо оборудованная внутренняя территория с детскими площадками, зонами для отдыха и занятия спортом, парковками. Главное же отличие – территориальное расположение: ЖК «Небо» – в западной части Краснодара, ЖК «Режиссер» – на востоке.

«В завершении лета мы объявили о старте четырех новых проектов в Краснодаре и Сочи и сейчас в стадии реализации более 700 тыс. кв.м. Мы тщательно прорабатывали концепцию каждого проекта, учитываем потребности потенциальных покупателей, в ряде случаев дорабатываем или адаптируем в лучшую сторону благоустройство, МОП. Новые проекты обеспечат комфортным современным жильем тысячи семей, а инвесторам предложат ликвидные лоты для выгодных инвестиций», – отметила Татьяна Фоменко.