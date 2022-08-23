Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за сильной жары до 25 августа

На курорте будет сильная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МЧС сообщили, что 23 августа с 12:00 до 14:00 часов ожидается сильная жара. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение до конца 25 августа. На курорте прогнозируют +37 градусов.

- В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер: избегайте воздействия повышенной температуры, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Стоит отметить, что в такую жару желательно носить светлую хлопковую одежду. Не забывайте про головной убор. Старайтесь находить теневые места и передвигайтесь не спеша. В жару нельзя употреблять алкогольные напитки.

Напоминаем, что в случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.